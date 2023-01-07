Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора скончался после рождественской литургии

Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Санкт-Петербурге Богдан Сойко скончался после Рождественской литургии. Об этом 7 января пишет 78.ru со ссылкой на прихожан.

Настоятель Николо-Богоявленского Морского собора в Санкт-Петербурге Богдан Сойко

Фото: globus.aquaviva.ru

Господин Сойко отслужил рождественскую литургию в 10 часов утра и прочитал проповедь, а после у него случился сердечный приступ. Братия уже отслужила панихиду по священнослужителю, у него осталась вдова и две взрослые дочери.

Протоиерей Богдан Сойко родился в 1938 году, в 1960-м окончил Ставропольскую духовную семинарию, а в 1964-м Ленинградскую духовную академию, тогда же был рукоположен в сан диакона.

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