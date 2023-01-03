Саратовским предприятиям обещают частично компенсировать покупку нового оборудования

Саратовская область получит 39,8 млн руб. из федерального бюджета на развитие промышленности в этом году, сообщает министерство промышленности и энергетики региона. По данным ведомства, 23,4 млн руб. на программу планирует на условиях софинансирования выделит бюджет области.

Минпромэнерго сообщает, что средства направят на возмещение части затрат промышленных предприятий, которые они понесли, приобретая новое оборудование, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

В прошлом году, по данным министерства, поддержку по программе развития промышленности получили 11 предприятий машиностроения, легкой и мебельной промышленности.

Сергей Петунин