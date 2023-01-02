Петербуржцев предупредили о гололедице 2 января и легком похолодании

В Санкт-Петербург придет легкое похолодание после рекордной оттепели. На этом фоне в городе будет гололедица, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Днем 2 января Петербург столкнется со слабой оттепелью на короткое время, а затем регион ждет небольшой снег и вторжение арктического воздуха. Температура воздуха к пятнице ночью опустится до -14...-16°.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что первое января в Петербурге стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

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