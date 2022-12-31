В Анапе на новогодние праздники все городские службы перевели на усиленный режим работы

В новогодние праздники все городские службы Анапы перевели на усиленный режим работы. Мэр города Василий Швец поручил расширить штаб РСО, а также организовать посменное дежурство всех служб в сельских округах, сообщает пресс-служба администрации города.

«К нам приедет много гостей, на этот период необходимо усилиться в вопросах организации безопасности и четкой работы всех систем жизнеобеспечения. Ничто не должно омрачить отдых наших жителей и гостей города», - отметил Василий Швец.

Он подчеркнул, что к работе штаба в выходные дни дополнительно привлекут сотрудников ГИБДД, полиции, Росгвардии, МЧС и управления гражданской обороны и защиты населения. По словам вице-мэра Артема Моисеева, обстановка в городе находится на постоянном контроле.

В Анапе также на случай ухудшения погоды подготовлены спецтранспорт и дежурные бригады, есть достаточный запас пескосоляной смеси. Работу по санитарной очистке Большой Анапы в период выходных усилили и МБУ «Благоустройство» и региональный оператор «Экотехпром». Кроме того, на курорте будут дежурить ремонтные бригады на случай возможных аварийных ситуаций.

Татьяна Ручкина

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