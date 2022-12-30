Коллаборация Hublot с Шепардом Фейри

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 5 Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot

Калифорнийский уличный художник и графический дизайнер Шепард Фейри, всемирно известный своей инсталляцией «Earth Crisis», которая стала первым произведением искусства, экспонировавшимся на Эйфелевой башне, наряду с Такаси Мураками, Ришаром Орлински и Максимом Буши с 2018 года является частью творческой семьи Hublot Love Art. С тех пор были выпущены уже две лимитированные модели часов Hublot c дизайном Фейри, а теперь пришла очередь третьей — вышедшей серией из 50 экземпляров Classic Fusion Aerofusion Chronograph All Black Shepard Fairey.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 4 Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot

Партнеры снова выбрали в качестве центрального элемента циферблата мандалу (на санскрите — «круг»). Этот геометрический узор из повторяющихся элементов является постоянной темой и источником вдохновения для художника. Кроме того, благодаря форме мандала идеально соответствует круглому часовому циферблату. Этой картине придают глубину узнаваемые элементы традиционного для Hublot дизайна All Black. Корпус диаметром 45 мм выполнен из черной керамики с выгравированными узорами авторства Шепарда Фейри и удерживается на запястье классическим черным каучуковым ремешком. Ажурная конструкция мандалы и прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла дают возможность рассмотреть детали автоматического механизма хронографа с одним дополнительным 30-минутным счетчиком.