На развитие культуры в Краснодарском крае в 2022 году направили 17,5 млрд рублей

В 2022 году на развитие культуры в Краснодарском крае направили 17,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Средства направили на реконструкцию и оснащение учреждений культуры, выплату зарплат работникам и проведение мероприятий.
«Мы капитально отремонтировали 57 домов культуры, 8 детских школ искусств. Переоснастили по модельному стандарту 6 муниципальных библиотек. 53 дома культуры улучшили материально-техническую базу, а 25 детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу»,— отметила министр культуры Кубани Виктория Лапина.
Средства также пошли на ремонт исторического музея в Курганинске, оснащение музеев в Армавире, Абинске, Гулькевичах и Крымске, открытие цифровых кинозалов в Кущевском и Туапсинском районах.
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