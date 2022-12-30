На развитие культуры в Краснодарском крае в 2022 году направили 17,5 млрд рублей

В 2022 году на развитие культуры в Краснодарском крае направили 17,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Средства направили на реконструкцию и оснащение учреждений культуры, выплату зарплат работникам и проведение мероприятий.

«Мы капитально отремонтировали 57 домов культуры, 8 детских школ искусств. Переоснастили по модельному стандарту 6 муниципальных библиотек. 53 дома культуры улучшили материально-техническую базу, а 25 детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу»,— отметила министр культуры Кубани Виктория Лапина.

Средства также пошли на ремонт исторического музея в Курганинске, оснащение музеев в Армавире, Абинске, Гулькевичах и Крымске, открытие цифровых кинозалов в Кущевском и Туапсинском районах.

Анастасия Донскова

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