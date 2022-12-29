Просроченная задолженность кубанских предпринимателей по кредитам с начала года выросла на 4,5%

Объем просроченной задолженности предпринимателей Краснодарского края по кредитам с 1 января по 1 ноября текущего года вырос на 4,5% (+64 млн руб.). Сведения об этом содержатся в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

Всего за 10 месяцев текущего года кубанские бизнесмены просрочили платежи по кредитам на общую сумму 1,5 млрд руб. при том, что совокупный кредитный портфель ИП в крае составляет 53,7 млрд руб.

В целом по России объем просроченных платежей по кредитам для бизнеса вырос на 3,6%, или на 989 млн руб. По данным аналитиков, рост задолженности отмечен в августе текущего года после введения кредитных каникул для предпринимателей.

«Мораторий на банкротство ИП закончился, кредитные каникулы не продлены, дополнительно законодатели ведут разговоры об изменении ставок налогообложения — эти факторы могут ускорить рост неплатежей в сегменте индивидуального предпринимательства»,— отметил генеральный директор ДК Денис Аксенов.

При этом специалисты отмечают, что уровень просроченной задолженности почти в 4% является незначительной величиной для бизнеса. Наибольшую динамику роста показателя специалисты отметили в Новосибирской области (в 3,8 раза), Севастополе (2,3 раза) и Калининградской области (1,8 раза).

Объем просрочек по кредитам ИП в Краснодарском крае стал одним из самых высоких за прошедший период в сравнении с другими регионами. Край занимает третье место по показателю после Москвы (2,6 млрд руб.) и Московской области (2,4 млрд руб.).

Анастасия Донскова

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