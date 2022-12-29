Высокой уровень террористической опасности в Крыму продлили до 21 января

В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 21 января включительно. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Мера продолжит действовать в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Кроме того, высокой уровень террористической опасности распространяется на объекты региональных министерств транспорта, здравоохранения, ЖКХ, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами», - отметил Сергей Аксенов.

Высокий уровень террористической опасности в Крыму был введен 11 апреля 2022 года из-за возможных провокаций «со стороны пособников киевского режима». С тех пор его действие регулярно продлевается.

Татьяна Ручкина

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