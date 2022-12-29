До суда дошло уголовное дело бывшего тамбовского вице-губернатора

В Октябрьском райсуде Тамбова началось рассмотрение уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ, до двух лет лишения свободы) против бывшего первого заместителя губернатора региона Олега Иванова. В областной прокуратуре «Ъ» рассказали, что его расследованием занималось управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Олег Иванов работал в областной администрации с 2015 года. В должности первого заместителя он курировал внутреннюю политику. Свой пост господин Иванов оставил в конце прошлого года, когда в Тамбовскую область был назначен новый глава Максим Егоров. После отставки он недолгое время работал в Тамбовском техническом университете.

По версии СКР, после ухода из администрации обвиняемый мог распространить в одном из Telegram-каналов информацию из декларации чиновника, которая не подлежала к разглашению. Уголовное дело передано на рассмотрение судье Андрею Гуськову. Олег Иванов не ответил на просьбу «Ъ» прокомментировать ситуацию.

Сергей Толмачев, Воронеж