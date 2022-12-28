Урожай зерна в России в чистом весе в 2022 году на четверть превысил прошлогодний

Объем собранного в 2022 году в России зерна превысил на 24,2% показатель 2021 года (121,4 млн тонн) и составил 150,7 млн тонн в чистом весе, говорится в отчете Росстата.

Кроме того, за текущий год было собрано:

семян подсолнечника — 15,3 млн тонн (-2% в сравнении с 2021 годом);

сахарной свеклы — 41,7 млн тонн (+1,2%);

картофеля — 18,6 млн тонн (+3%).

По данным Росстата, за 2022 год было собрано 13 млн тонн овощей, что на 3,1% меньше, чем в 2021 году.

14 декабря глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2022 году сельхозпроизводство вырастет на 3,5%. По его словам, урожай зерна убран с 97% площади, собрано 155,5 млн тонн зерна в бункерном весе. В текущем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства направили около 380 млрд руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Закрома нараспашку».

Милена Костерева