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Коммерсантъ FM
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Урожай зерна в России в чистом весе в 2022 году на четверть превысил прошлогодний

Объем собранного в 2022 году в России зерна превысил на 24,2% показатель 2021 года (121,4 млн тонн) и составил 150,7 млн тонн в чистом весе, говорится в отчете Росстата.

Кроме того, за текущий год было собрано:

  • семян подсолнечника — 15,3 млн тонн (-2% в сравнении с 2021 годом);
  • сахарной свеклы — 41,7 млн тонн (+1,2%);
  • картофеля — 18,6 млн тонн (+3%).

По данным Росстата, за 2022 год было собрано 13 млн тонн овощей, что на 3,1% меньше, чем в 2021 году.

14 декабря глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2022 году сельхозпроизводство вырастет на 3,5%. По его словам, урожай зерна убран с 97% площади, собрано 155,5 млн тонн зерна в бункерном весе. В текущем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства направили около 380 млрд руб.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Закрома нараспашку».

Милена Костерева

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