В декабре на гололеде получили переломы около сотни петербуржцев

Около ста человек получили переломы, упав на скользких тротуарах в Санкт-Петербурге в течение декабря. Об этом рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы № 38 имени Семашко Владимир Конев.

«Понятно, что скользкие тротуары. Только за декабрь около 100 пациентов получили переломы. Торопиться не нужно, лучше где-то медленней пройтись и уберечься»,— рассказал медик на пресс-конференции в среду, 28 декабря (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, во второй половине декабря в Петербурге из-за погодных условий образовался сильнейший за 40 лет гололед. В городе возбуждено три уголовных дела об оказании некачественных услуг после нескольких случаев травмирования людей на улицах.

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