Четырехполосный мост на ЕКАД открыли для движения

Дорожники открыли движение по расширенному до четырех полос «горбатому мосту» на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Мост находится над Сибирским трактом и Транссибом, его длина составляет 1,2 км.

Обновленный путепровод включает транспортную эстакаду, протяженностью 563 метра над тремя автомобильными дорогами и двумя железными дорогами. Благодаря его открытию существенно увеличится пропускная способность участка.

Дорожникам остается реконструировать еще 2,7 км старейшего участка ЕКАД «Семь Ключей — Большой Исток». Движение по нему планируется открыть в августе 2023 года. Напомним, 8 сентября президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по замкнутому кольцу ЕКАД. Кольцевая автодорога общей протяженностью 94,38 км позволит вывести из городской черты порядка 60–80 тыс. транзитных автомобилей в сутки.

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Диана Сунагатуллина