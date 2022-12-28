Захарова предложила игнорировать просьбу Киева исключить Россию из ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не прислушиваться к необдуманным заявлениям украинских властей. В частности, по ее словам, не стоит реагировать на призыв Киева исключить Россию из Совбеза ООН и самой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ничего не делать. Это тот самый случай, когда собака лает, а караван идет»,— заявила госпожа Захарова в эфире радио Sputnik, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что не нужно прислушиваться к «болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики».

МИД Украины в заявлении в понедельник призвал исключить Россию из ООН. Президент Украины Владимир Зеленский призывает к приостановке членства России в Совбезе ООН с начала марта. 16 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американское руководство хочет исключения России из Совбеза, но пока не видит такой возможности. Председатель Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановку членства, но не за полное исключение РФ. Против исключения также генсек ООН Антониу Гутерриш.

Россия вошла в Совет Безопасности ООН в 1991 году как правопреемница СССР.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек