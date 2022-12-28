На капремонт канализации в Уфе направят до 743 млн рублей

ГУП «Уфаводоканал» на конкурсе 26 января 2023 года выберет подрядчика капитального ремонта канализационных коллекторов в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 743,2 млн руб., он будет оплачен за счет заемных средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и субсидий из бюджета республики.

Работы необходимо выполнить до декабря 2023 года. Подрядчик должен провести капитальный ремонт главного канализационного коллектора в районе жилого дома на Уфимском шоссе, 25, тоннеля щитовой проходки около жилого дома №1 по улице Комарова, а также участков самотечных канализационных коллекторов от улицы Карима, 69 до улицы Ленина, 67/4, от улицы Зорге, 28 до улицы Зорге, 44 и по улице Ахметова. Общая длина участков — более 2,7 тыс. погонных метра.

Капитальный ремонт самотечных канализационных коллекторов производится для восстановления несущей способности канализационных сетей и обеспечения надежности бесперебойного водоотведения канализационных стоков, указано в документации. Подрядчик должен обеспечивать сохранность городской инфраструктуры (газонов, дорог и тротуаров), а также инфраструктуры заказчика (сооружений, инженерных коммуникаций), в случае повреждения — восстановить их за свой счет. Он обязан дать пятилетнюю гарантию на все работы.

Майя Иванова

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