Прокуратура добивается освобождения акватории базы отдыха от выведенного из эксплуатации теплохода

Пермской транспортной прокуратурой приняты меры к освобождению акватории реки Камы от судна, незаконно находящегося на отстое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в прокуратуру обратились представители компании, владеющей базой для стоянки судов. По их словам, в акватории базы незаконно встал на отстой теплоход «Людмила». В ходе проведенной проверки установлено, что находящееся в частной собственности судно выведено из эксплуатации и находится на отстое в отсутствие договора водопользования.

Прокуратурой в отношении судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ, по результатам рассмотрения собственнику вынесено предупреждение. Кроме того, транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на собственника судна освободить самовольно занятую часть акватории водного объекта, которое находится на рассмотрении.