Водоснабжение жителей пригорода Сочи восстановили на сутки раньше

После масштабных работ на магистральных водоводах в Адлерском и Хостинском районах Сочи водоснабжение было полностью восстановлено на сутки ранее заявленного времени. Об этом сообщили в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

«Завершить весь необходимый комплекс мероприятий удалось на 24 часа раньше заявленного времени. С этой целью сотрудники аварийных бригад работали в круглосуточном режиме и, невзирая на погодные условия», - отметил начальник ситуационного центра МУП Сочи «Водоканал» Алексей Старцев.

Специалисты восстановили сеть на улице Ленина в центре Адлера, которая ранее подверглась разрушению из-за оползня. Кроме того, в микрорайоне Министерские озера провели один из этапов по созданию аварийно-резервной системы водоводов. В будущем в случае крупных нештатных ситуаций она позволит переключать жителей на резервные сети водоснабжения.

Изначально планировалось, что водоснабжение нескольких микрорайонов в пригороде Сочи в связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлено почти на двое суток. Подачу ресурса ограничивали в Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, Бытхе, микрорайоне Светлана, селе Раздольное и ЖК «Министерские озера».

Татьяна Ручкина

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