Минюст зарегистрировал донецкое региональное отделение «Единой России»

В Донецкой народной республике официально создано региональное отделение «Единой России». Исполняющий обязанности начальника управления Минюста РФ по ДНР вручил документ на расширенном заседании президиума регионального политсовета партии.

Председателем отделения единогласно избран глава администрации главы ДНР Алексей Никоноров, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. По его словам, в регионе сформирован состав рабочих органов партии, избраны председатели и координаторы партийных проектов. «Основная задача на ближайшую перспективу для каждого председателя и координатора — сформировать свои общественные советы, которые продолжат работу в рамках 21 партийного проекта»,— написал господин Пушилин в Telegram.

Все пять пять парламентских партий открыли региональные отделения на новых территориях. Россия присоединила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в ходе военной операции на Украине в конце сентября.

О работе партий в новых регионах — в материале «Ъ» «Донбасс собрал парт-хаус».

Леонид Уварчев