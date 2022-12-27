На Кубани дополнительно выделили 1,7 млрд рублей на лекарства для льготников

В 2022 году в Краснодарском крае дополнительно выделили на лекарства для льготников 1,7 млрд руб., что на 400 млн руб. больше, чем в прошлом году. Об этом заявил во время онлайн-пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

«В настоящее время принятыми мерами восстановлены права более 54 тыс. граждан, в том числе свыше 21 тыс. из них получили сахароснижающие препараты. После нашего вмешательства в крае сформирован запас льготных лекарств на несколько месяцев вперед»,— рассказал Сергей Табельский.

Тат Гаспарян

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