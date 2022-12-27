Тюменский губернатор не станет проводить предновогоднюю прямую линию

Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет проводить традиционную предновогоднюю прямую линию с населением, сообщили «Ъ-Урал» в информационном центре правительства региона. Причины отказа от мероприятия неизвестны.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Последний раз тюменский губернатор проводил прямую линию в июне. Тогда продлилась полтора часа. Главу региона в основном спрашивали о повышении цен на услуги ЖКХ и на продукты.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Александр Моор связался с населением».