Тюменский губернатор не станет проводить предновогоднюю прямую линию

Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет проводить традиционную предновогоднюю прямую линию с населением, сообщили «Ъ-Урал» в информационном центре правительства региона. Причины отказа от мероприятия неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Последний раз тюменский губернатор проводил прямую линию в июне. Тогда продлилась полтора часа. Главу региона в основном спрашивали о повышении цен на услуги ЖКХ и на продукты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Александр Моор связался с населением».

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