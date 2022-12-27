Саратовская гордума поддержала повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах

Депутаты Саратовской городской думы поддержали повышение цен проезда в электротранспорте. Это произошло сегодня на заседании гордумы.

С 1 января 2023 года при оплате картой стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составит 27 руб. (сейчас - 25), при плате наличными – 30 руб. (сейчас 29).

Уточняется, что повышение стоимости проезда обусловлено ростом затрат на перевозку пассажиров, в частности, цен на электричество. По информации председателя комитета благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации Александра Гусева, себестоимость одной поездки составляет порядка 60 руб.

Марина Ковалева