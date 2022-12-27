В ДНР задержаны трое убийц семьи в Макеевке

МВД Донецкой народной республики сообщило о задержании подозреваемых в расстреле семьи из восьми человек в Макеевке. Задержанных трое, они дали признательные показания.

По данным МВД, предполагаемые преступники признались, что совершили преступление «из корыстных побуждений» — в целях хищения автомобиля и ценного имущества. Все трое — ранее судимые жители микрорайона Калининский. В МВД квалифицировали преступление по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Семью убили в Червоногвардейском районе города. В числе погибших было трое детей, в том числе годовалый ребенок. Местные власти говорили, что целью убийства был грабеж. МВД подтвердило, что со двора был похищен автомобиль Skoda.