Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет из Екатеринбурга

Авиакомпания iFly отменила чартерные рейсы из Екатеринбурга в Хургаду (Египет) из-за отсутствия разрешения на использование воздушного пространства Иордании и других стран. Об это со ссылкой на туроператора Tez Tour пишет ТАСС. Аналогичные рейсы перевозчика были отменены по всей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейсы из Кольцово в Египет iFly выполняла с конца июля. Стоимость турпакета начиналась от 56 тыс. руб. на человека. Полеты выполнялись раз в 10-11 дней.

Ранее чартерные рейсы в Египет, которые планировалось выполнять по заказу туроператора Fun & Sun, отменили «Уральские авиалинии». Официально причину отмены полетов перевозчик не комментировал, однако она так же может быть связана с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства других стран.

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