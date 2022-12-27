Свердловские водители стали на 60% реже превышать скорость

В ноябре число дел о превышении скорости на 20–40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9 КоАП) в Свердловской области снизилось на 62%, сообщает «Ъ» со ссылкой на статистику с сайта ГИБДД. Это лидирующий показатель среди регионов России. На втором месте находится Тюменская область, где количество таких дел снизилось на 61%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Помимо этого, значительно снизилось количество нарушений в Нижегородской области (-53%), на Сахалине (-52%), в Алтайском крае (-48%), в Татарстане и Хабаровском крае (-47%). Впрочем, в ряде регионов превышать скорость стали чаще: в Крыму — втрое больше, в Адыгее — пятикратный рост, в Северной Осетии — 3,6-кратный, в Севастополе нарушений в ноябре стало больше на 26%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Скидки по спидометру».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте