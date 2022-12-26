«Неоклассику можно воплотить в любом помещении»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие дизайн-проекты квартир заказывают покупатели премиальной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Minotti Фото: Minotti

В сегменте новостроек сейчас можно подобрать квартиру или апартаменты разной степени готовности к заселению. Shell and core — без какой-либо отделки. В состоянии white box — с выполненными черновыми работами или сразу с финишной отделкой. В проектах высокого класса полностью готовые к переезду варианты встречаются редко. Для таких лотов заказывают индивидуальные проекты.

Эксперты холдинга РСТИ и аналитики компании Domeo изучили запросы покупателей премиальных квартир на создание дизайн-проектов интерьера и выяснили, что большинство голосует за неоклассику, на втором и третьем местах по популярности — эклектика и ар-деко.

Один из главных трендов в мире дизайна — интерьер в неоклассическом стиле, которому отдают предпочтение более половины заказчиков. Его отличительные характеристики: элегантность, изысканность и лаконичность в сочетании с проверенными временем решениями. Неоклассику можно воплотить, пожалуй, в любом помещении. Данный стиль отличает чувство меры и утонченность. При этом в интерьере в неоклассическом стиле допускается применение современных практичных элементов и материалов.

Четверть клиентов голосуют за эклектику. Этот стиль для тех, кто готов к экспериментам и готов пробовать сочетания несочетаемых на первый взгляд стилистических направлений. В основе эклектики — гармонично подобранные элементы разных фактур, даже в разном стиле, но объединенные по какому-то принципу. Особенностью становится обилие декора.

Более строгие в выборе интерьеров заказчики останавливаются на стиле ар-деко. На их долю пришлось также около 25% от общего количества клиентов. В этом направлении акцент на геометрию узоров, здесь активно задействованы зеркальные и глянцевые поверхности и контрастные яркие цвета, этнические и природные мотивы, а также экзотические материалы.