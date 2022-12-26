На реконструкцию ЛЭП в Югре направят свыше 2 млрд рублей

Компания «Россети Тюмень» начала реконструкцию линии электропередачи 110 кВ «Снежная – Фоминская» в ХМАО – Югре. Реализация инвестиционного проекта стоимостью в 2 млрд рублей продлится до конца 2024 года.



В ходе строительно-монтажных работ энергетики заменят элементы ЛЭП на 76-километровом участке (это 55 % от общей протяженности воздушной линии) и установят 321 опору вместе с фундаментами. Высота новых металлических конструкций – от 24 до 38 метров, а масса – 15 тонн. Также специалисты проложат 456 км сталеалюминевого провода массой почти 215 тонн, 76 км грозотроса и столько же – волоконно-оптического кабеля.

Реконструируемая часть ЛЭП в основном проходит по лесной и болотистой местности и пересекает восемь рек. Чтобы облегчить доступ к линии электропередачи зимой, энергетики построят восемь ледовых переправ общей протяженностью более 27 метров и шириной 30 метров. Всего в проекте задействуют свыше 40 человек и около 15 единиц спецтехники.

Системную работу по модернизации электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО компания «Россети Тюмень» проводит регулярно. Реконструкция ЛЭП «Снежная – Фоминская» позволит значительно повысить надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей. Отметим, что линейный объект обеспечивает межрегиональный транзит электроэнергии из региона в Тюменскую область, участвует в энергоснабжении Эргинского кластера месторождений нефти и 12 труднодоступных населенных пунктов с населением около 11 тысяч человек.