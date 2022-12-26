На Кубани за сутки выявили 23 заболевших COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 23 новых зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили девять заболевших, в Новороссийске — четыре, в Армавире, Сочи и Тбилисском районе — по два. Еще по одному случаю коронавируса зафиксировано в Ейском, Кавказском, Кущевском, Щербиновском районах.

За последние сутки с выздоровлением выписали 22 человека. Продолжают стационарное лечение 76 человек, все с подтвержденным диагнозом. На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 326 человек.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 343 685 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 332 152 человека, скончались — 11 131 пациента.

В России за сутки коронавирусом заразились 5335 человек, выздоровели — 5577. Госпитализированы были 528 пациентов, скончались — 50.

Татьяна Ручкина

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