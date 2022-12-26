В Анапе новый инвестор достроит ЖК «Парковый» для 250 обманутых дольщиков

Мэрия Анапы привлекла нового инвестора для завершения строительства многоквартирного жилого комплекса на улице Парковой, 79. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале мэрии города-курорта. После ввода объекта в эксплуатацию жилье получат 250 дольщиков.

Долгострой начали возводить восемь лет назад. Прежний застройщик — «Анапский проект» — сейчас находится в стадии банкротства. Чтобы решить проблему дольщиков, администрация курортного города привлекла нового инвестора — «Капвысотстрой». Планируется, что работы на двух литерах завершатся в 2024 году. По данным мэрии, с начала года количество обманутых дольщиков в Анапе сократилось с 1,1 тыс. до 470 человек. После завершения строительства многоквартирного дома на улице Парковой их количество уменьшится еще вдвое.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Капвысотстрой"» зарегистрировано в 2018 году в Московской области. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика. Бенефициаром является Алексей Чирков. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Выручка общества по итогам 2021 года составила 26,1 млн руб., чистая прибыль — 19,1 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», приобретая квартиры у «Анапского проекта», дольщики руководствовались надежностью застройщика, поскольку информация о продаже квартир размещалась на официальном сайте Крайинвестбанка, который, в свою очередь, на 100% принадлежал администрации Краснодарского края.

Дмитрий Нестеренко

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