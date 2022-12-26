Удмуртия оказалась в числе лидеров по производительности труда

Удмуртия вошла в рейтинг регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда». Соответствующий список регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект, представило министерство экономического развития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего в группу лидеров вошли 18 субъектов страны. При составлении рейтинга учитывалось то, как широко в регионе используют меры поддержки нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность на 5%, а также оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.

Так, в регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используют активнее. Участники нацпроекта 2019-2021 годов увеличили свою прибыль на 61 млрд руб. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.