Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Удмуртия оказалась в числе лидеров по производительности труда

Удмуртия вошла в рейтинг регионов-лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда». Соответствующий список регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект, представило министерство экономического развития России.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Всего в группу лидеров вошли 18 субъектов страны. При составлении рейтинга учитывалось то, как широко в регионе используют меры поддержки нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность на 5%, а также оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.

Так, в регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используют активнее. Участники нацпроекта 2019-2021 годов увеличили свою прибыль на 61 млрд руб. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...