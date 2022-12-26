Водитель Audi Q5 скончался в ДТП под Нижним Тагилом

Вечером 24 декабря под Нижним Тагилом произошла авария, в которой скончался 59-летний водитель Audi Q5. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, мужчина ехал со стороны села Николо-Павловское в направлении Нижнего Тагила, не справился с управлением и на 13 километре автодороги «Южный подъезд» влетел в дорожное ограждение. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть водителя, они предположили, что у мужчины случился сердечный приступ.

Ранее на автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью», сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2110.

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Катерина Якушева