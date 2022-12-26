За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась на 32%

Как подсчитал «Ъ-Черноземье» по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую неделю с 19 по 25 декабря в регионах Черноземья было выявлено 988 новых случая заболевания инфекцией. Снижение в сравнении с предыдущей неделей (1 465) составило более 32%. Общее число заразившихся в макрорегионе с начала 2020 года по 25 декабря достигло 1 233 588. Выздоровело за неделю 1 489 человек (с начала 2020 года 1 209 166), умерли 11 пациентов (21 887).

В том числе:

В Белгородской области за неделю c 19 по 25 декабря выявлено 163 новых случая коронавируса (за все время — 164 511 на 25 декабря), выздоровело 164 человека (всего 161 819), умерло двое (2 324);

В Воронежской области заболело 322 человека (всего 470 500), выздоровело 615 (всего 461 212), умерло двое (8 599);

В Курской области заболело 188 человек (всего 149 940), выздоровел 291 (всего 147 143), умер один (2 534);

В Липецкой области заболело 109 человек (всего 176 164), выздоровело 203 (171 962), умерло трое (3 938);

В Орловской области заболело 134 человека (всего 134 702), выздоровело 169 (132 556), умер один (1 973);

В Тамбовской области заболело 62 человека (всего 137 470), выздоровело 47 (134 464), умерло двое (2 519).

В целом в России с января 2020 года по 25 декабря 2022-го было выявлено 21 764 292 случая коронавируса. Выздоровело за этот период 21 163 398 человек, умерло 393 383.

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте