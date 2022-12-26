Совладельца и экс-управляющего Traveler’s Coffee привлекают к ответственности на 130 млн рублей

Кредитор ООО «Трэвэлерс кофе» Михаил Разыграев обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности по ее обязательствам. Об этом сообщает конкурсный управляющий «Трэвэлерс кофе» Евгений Долгополов.

Господин Разыграев просит совокупно взыскать с совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева и бывшего управляющего директора компании Алексея Нечаева 129,8 млн руб. Предварительное судебное заседание по рассмотрению этого заявления назначено на 24 января.

Зарегистрированное в 2012 году в Новосибирске ООО «Трэвэлерс кофе» было признано банкротом в апреле 2019 года. Головная компания — Traveler’s Coffee International Ltd. Сеть Traveler’s Coffee была основана Анваром Пириевым вместе с американским бизнесменом Кристофером Тара-Брауном в 2002 году в Новосибирске.

В сентябре 2021 года Анвар Пириев был признан судом виновным в серии поджогов имущества конкурентов, а год спустя – в даче взятки сотруднику полиции за предоставление информации о его оппонентах в корпоративном споре за торговый знак. С учетом первого приговора Анвару Пириеву назначили семь лет и семь месяцев колонии строгого режима и штраф 3,2 млн руб.

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Дарья Решетникова