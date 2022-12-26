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Шесть сибирских городов получат гранты на благоустройство по итогам федерального конкурса

Проекты населенных пунктов из четырех сибирских регионов стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года. Его итоги подвели в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Из шести проектов-победителей три принадлежат городам Красноярского края. В категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно» 86,05 балла набрал проект Канска «Набережная Кан-Перевоз». Он предусматривает благоустройство набережной реки Кан в центральной части города. Помимо прочего там будут организованы «зоны взаимодействия с водой» – смотровые площадки, место для рыбалки, зимой – купель. В категории городов с населением от 20 тыс. до 50 тыс. человек в числе победителей оказались также Шарыпово («Городской променад Воинская слава – трудовая доблесть») и Бородино («Недаром знает вся Россия…»).

Также среди победителей в категории городов с населением от 20 тыс. до 50 тыс. человек новосибирский город Обь с проектом благоустройства общественной территории «Эко-парк «Обской» и иркутская Зима (центральный городской кольцевой бульвар «Теплая Зима»). В Зиме, как сообщили в правительстве Иркутской области, главная инсталляция «будет излучать теплый свет сквозь прорези текста известной поэмы Евгения Евтушенко «Станция Зима».

В номинации для самых небольших городов – с населением до 20 тыс. человек – успеха добился омский Называевск. Он предложил проект исторического парка «Сибирский посад». «Изюминка проекта – входная группа, которая имеет образ железнодорожного состава поезда, состоящего из разных вагонов, внутри которых – сквозная пешеходная дорожка и места для отдыха»,– сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Победа в конкурсе предполагает федеральные гранты на реализацию проектов в размере 80-100 млн руб.

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Валерий Лавский

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