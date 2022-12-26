Сочи вошел в топ-10 городов с самым эффективным управлением

Сочи занял седьмое место в рейтинге городов с самым эффективным управлением. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на итоги ежегодного исследования Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Сочи и его глава Алексей Копайгородский набрали 0,592 балла. Это совокупная оценка за политико-управленческий и социально-экономический блоки.

Лидером рейтинга стала Тюмень, набравшая 0,676 балла. Второе и третье место заняли Салехард (0,671) и Казань (0,640) соответственно. В топ-10 также вошли Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара.

Последнее, 92-е место, занял Улан-Удэ. В прошлом году город также был аутсайдером, однако он продемонстрировал значительный спад эффективности (с 0,405 до 0,308 балла). В тройку худших попали Архангельск, опустившись с 90-го на 91-е место, и Биробиджан, переместившийся с 85-го на 90-е.

По словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, общий средний балл эффективности управления в городских округах оказался на уровне 0,53, поднявшись за год с 0,52 балла.

«В рамках обоих изучаемых нами блоков также произошли позитивные перемены. Средний балл по социально-экономическому блоку вырос с 0,48 до 0,49, вернувшись к значениям 2020 года. В рамках политико-управленческого блока средний балл продолжил рост и увеличился с 0,56 до 0,57»,— отметил Дмитрий Орлов.

Татьяна Ручкина

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