Более 19 тыс. домов остались без электричества на севере Японии

Около 19,5 тыс. домохозяйств на самом северном японском острове Хоккайдо столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные энергетической компании Hokkaido Electric Power Co.

Крупномасштабное отключение электроэнергии произошло 23 декабря и было устранено только во второй половине 24-го, однако большая часть оборудования будет восстановлена лишь к вечеру 25-го.

В городе Монбэцу повреждены опоры ЛЭП, без электричества остаются около 13,5 тыс. домов, в городе Оуму — около 3 тыс., в Окоппэ — около 2,6 тыс.

Причина отключений пока не установлена. В городах открыты пункты временного размещения.

Дарья Эрозбек