ХК «Автомобилист» по буллитам проиграл «Барысу» 5:4

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Астане потерпел поражение в матче с местным «Барысом». Победу по буллитам со счетом 5:4 (1:1; 2:2; 1:1; 0:0; 1:0) одержали хозяева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Барыс» открыл счет на третьей минуте матча голом Кирилла Савицкого (1:0). На середине первого периода уральцы ответили — Сергей Широков атаковал ворота «Барыса», вратарь хозяев откатился от рамки, чтобы пресечь нападение, но Анатолий Голышев подхватил шайбу и забил в почти пустые ворота (1:1).

В середине второго периода «Автомобилист» получил преимущество — сначала Данил Романцев точным броском отправил шайбу в казахские ворота (1:2), а через минуту счет увеличил Сергей Широков (1:3). В концовке периода команды сравнялись — Майкл Шапю и Никита Михайлис забили голы в уральские ворота (3:3).

В начале третьего игрового отрезка хозяева вышли вперед — Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Дмитрия Шевченко отправил очередную шайбу в ворота «Автомобилиста» (4:3). Через три минуты уральский нападающий Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Кертиса Валка вновь сравнял счет (4:4).

В серии буллитов точнее оказались хозяева — единственный реализованный бросок на счету Никиты Михайлиса.

«Автомобилист» не может выиграть третий матч подряд, но это не мешает команде сохранять лидерство в «Восточной конференции». На счету уральцев 60 очков. Следующий матч клуб проведет в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 26 декабря.

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Катерина Якушева