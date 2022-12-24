Семьям мобилизованных в Свердловской области выплатили более 500 млн рублей

Власти Свердловской области выплатили семьям мобилизованных 581,5 млн руб., сообщил департамент информационной политики региона. По данным на 23 декабря, всего было проведено 29 тыс. выплат. Средства переводились автоматически после передачи муниципалитетов списков получателей в минсоцполитики Свердловской области.

Напомним, семьям военнослужащих из Свердловской области, участвующих в военной спецоперации на Украине, в том числе мобилизованных, единовременно выплачивают по 20 тыс. руб. Аналогичная сумма предусмотрена на каждого из несовершеннолетних детей военнослужащего, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, колледже или в вузе.

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Диана Сунагатуллина