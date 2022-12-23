В 2023 году в Краснодаре на проекты в рамках инициативного бюджетирования выделят 45 млн рублей

На 2023 год из бюджета Краснодара запланировано выделение 45 млн руб. для реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования. За счет этого в городе планируют выполнить более финансово емкие проекты и увеличить их количество. С жителями города уже начали обсуждать предложения на будущий год, сообщает пресс-служба мэрии.

«Программа инициативного бюджетирования направлена на решение точечных проблем граждан совместными усилиями. Это хороший пример того, как власти могут вместе с людьми преображать город. После реализации таких проектов люди будут больше ценить благоустроенные территории»,— отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

В 2022 году в Краснодаре в рамках инициативного бюджетирования реализовали 19 проектов стоимостью около 30 млн руб. На 17 объектах работы завершены полностью, они включают благоустройство парков и скверов, ремонт тротуаров, дорог, фонтанов и т. д.

Еще два проекта находятся в завершающей стадии. Это обустройство тротуара по ул. Лучезарной от ул. Мариупольской до ул. Яснополянской и площадки для занятий воркаутом в парке «Городской Сад».

Татьяна Ручкина

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