Туристы стали чаще обращаться за медпомощью в уходящем году. «Ингосстрах» зафиксировал свыше 22 тыс. жалоб с января по ноябрь, что на 23% больше, чем в 2021-м. Судя по географии клиентов, наибольшей популярностью у отдыхающих пользовались страны, в которых отсутствуют ограничения на въезд. На первом месте Турция, на втором ОАЭ — 25%, на третьем — страны Юго-Восточной Азии. Согласно статистике «Игносстраха», туристы, застрахованные по программе путешествующих по России, составили около 5% от общего количества обратившихся.

Признанная экстремисткой и запрещенная в РФ Meta заплатит $725 млн за незаконную передачу персональных данных. Корпорация согласилась на отступные для урегулирования коллективного иска против нее. Речь идет в первую очередь о передаче данных компании Cambridge Analytica. Сообщается, что это самая значительная сумма, когда-либо выплаченная по коллективному иску по делу о конфиденциальности данных.

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp сократит 10% рабочих мест. Это необходимо, чтобы урезать расходы после падения выручки в течение трех кварталов подряд. Сокращения затронут множество подразделений, в том числе ключевой для компании бизнес по производству смартфонов, сообщает Financial Times. Компанию также покинут три ключевых топ-менеджера, включая ее президента Ван Сяна. Акции Xiaomi 23 декабря подешевели на 2% по итогам торгов в Гонконге. С начала текущего года их стоимость упала на 43%.