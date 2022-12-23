Песков: предложения Зеленского о мирном урегулировании не учитывают сложившихся реалий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о новом плане президента Украины Владимира Зеленского по мирному урегулированию конфликта. При этом господин Песков отметил, что ранее предложенные украинским президентом варианты не учитывают нынешнюю ситуацию.

«Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления президента Зеленского: о различных шагах, там тоже о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые, собственно, на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Накануне, 22 декабря, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда господина Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования конфликта с Россией. Предположительно документ будет обнародован в феврале 2023 года.

15 ноября на саммите G20 Владимир Зеленский назвал десять шагов для возобновления мира на Украине. В качестве условий для возобновления переговоров с Россией украинская сторона назвала радиационную и ядерную безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а также вывод российских войск и прекращение боевых действий.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева