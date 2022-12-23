В Перми в Рабочем поселке построят детскую поликлинику

В Мотовилихинском районе Перми, на ул. Лебедева, 12 и 14, планируется построить детскую поликлинику, стало известно «Ъ-Прикамье» на заседании комиссии по землепользованию и застройке 22 декабря. Администрация Перми подала заявление в комиссию, предложив исключить указанные участки на ул. Лебедева из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. По словам представителя краевого минимущества, региональный минздрав предложил мэрии Перми проработать вопрос о размещении на этой территории детской поликлиники на 350 посещений в смену.

Территория по ул. Лебедева, 12, 14, входит в границы достопримечательного места Соцгородок «Рабочий поселок». Поэтому в случае строительства поликлиники на этой площадке будут соблюдаться все необходимые параметры, установленные законодательством, добавили в минимуществе.

Суммарная площадь двух участков по ул. Лебедева, 12 и 14, составляет 6,3 тыс. кв. м. Ранее здесь размещались жилые дома. Как сообщало ранее 59.ru, дом на ул. Лебедева, 14, был признан аварийным в 2012 году, его расселили в 2017-м.