15% жителей Ижевска отложат тринадцатую зарплату

В столице Удмуртии 15% опрошенных жителей намерены отложить тринадцатую зарплату, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 13% потратят премию на семью, 11% — на подарки.

Кроме того, 9% ижевчан планируют раздать долги и закрыть кредиты, 8% отправятся в путешествие. Купить «что-нибудь для себя» собираются 4% опрошенных жителей Ижевска, а израсходовать годовой бонус на текущие нужды — 7%. По 3% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 2% — на вкусности к новогоднему столу, еще по 2% — на лечение и покупку бытовой техники, а 1% — на гаджеты. Кроме того, еще у 5% опрошенных ижевчан на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря и оплата хобби.

При этом отложить годовой бонус чаще планируют мужчины. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.