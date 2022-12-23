ХК «Ижсталь» из Удмуртии обыграл «Ермака» из Ангарска

22 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии обыграл команду «Ермак» из Ангарска в матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба клуба, игра закончилась со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

В первом периоде ни одна из команд не сумела забросить шайбу в ворота соперников, однако в начале второй двадцатиминутки «сталевары» пропустили гол. Спустя пару минут ижсталевец Александр Беляев забросил ответную шайбу, а затем Иван Иванов, реализовав численный перевес, вывел «Ижсталь» вперед. В третьем периоде гости смогли сравнять счет. привел команду к победе Александр Беляев, заработавший хет-трик.

«Игра складывалась не самым лучшим образом. Наверно, сказывается то, что в первых играх серии истратили много эмоция и сил. Первые два периода игра была неважная. В третьем периоде ребята нас все-таки услышали, начали работать и забили нужные голы для победы»,— рассказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

24 декабря «Ижсталь» проведет матч с красноярским «Соколом».