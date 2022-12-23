В Свердловской области будут судить смотрящего за колонией

Следственное управление СКР по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего заключенного, занимавшего высшее положение в преступной иерархии колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По информации «Ъ-Урал», речь идет о смотрящем за ИК №52 региона Александре Красиеве, который организовал в колонии ячейку экстремистского и запрещенного в РФ движения «АУЕ».

По данным следствия, обвиняемый попал в колонию за совершение ряд имущественных преступлений. Работу ячейки он организовал с апреля по декабрь 2021 года. В этот период в организацию вступили несколько заключенных, в том числе второй фигурант данного уголовного дела 44 лет.

Во время существования ячейки ее члены применяли насилие в отношении других осужденных колонии, в том числе за их сотрудничество с администрацией учреждения. Деятельность ячейки вскрыли сотрудники ГУФСИН по Свердловской области.

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