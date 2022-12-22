Цены на вторичную недвижимость в Петербурге начали снижаться

На вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге наметился тренд в сторону снижения цен. С апреля «вторичка» в городе подешевела на 8%, пишет «РБК-Петербург» со ссылкой на данные ЦИАН.

Сейчас 1 кв. м. жилья на вторичном рынке стоит в среднем 199,7 в тыс. руб., что на 2,7% выше прошлогоднего уровня. Как уточняют аналитики, «вторичка» в Петербурге дешевле «первички» на 18%.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что по итогам года ввод жилья в Ленобласти превысит 3,6 млн «квадратов». В регионе утвержден пятилетний план социального строительства на 253 объекта.

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