В Башкирии с 2023 года упростят аренду земель сельхозназначения

Со следующего года в Башкирии можно будет без торгов получить в аренду на пять лет участки сельскохозяйственного назначения государственной или муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Новшество закрепляется федеральным законом № 316-ФЗ, который вступит в силу с нового года. Земли смогут получить граждане или фермерские хозяйства. При этом участки должны использоваться только целевым образом — их нельзя будет передавать в субаренду, использовать в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.

В правительстве считают, что эти меры улучшат инвестиционную привлекательность районов и помогут малому бизнесу.

Венера Хисамова

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