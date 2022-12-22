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Коммерсантъ FM
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«Основную часть успеха принесли аукционы одной коллекции»

Дмитрий Буткевич — о доходах Christie's в 2022 году

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за счет чего объем продаж аукционного дома составил $8,4 млрд.

Фото: Sion Touhig / Getty Images

Фото: Sion Touhig / Getty Images

Дом Christie's заявил, что в 2022 году общий объем продаж составил, как пишут западные коллеги, умопомрачительные $8,4 млрд. Как утверждают эксперты, таким образом он перегнал своего постоянного конкурента — Sotheby's, у которого заявлено $8 млрд объема. Основную часть успеха Christie's принесли распродажи single-owner collections, то есть аукционы одной коллекции.

Только реализация собрания Пола Аллена позволила заработать $1,6 млрд, причем пять работ преодолели отметку в $100 млн. 4 млн человек смотрели за торгами онлайн. Они стали самой прибыльной продажей с участием одного владельца, когда-либо проводившейся на аукционах мира. А еще на рынок через Christie's в 2022-м выходили коллекции Энн Басс, Томаса и Дорис Амман…

Не могу не отметить то, как образно выразилась о процессе распродаж крупных коллекций через аукционные дома Джованна Бертаццони, вице-президент департамента XX-XXI веков дома Christie's: «Я думаю, мы продолжим получать великолепные коллекции, созданные в 60-е и 70-е, так как их владельцы подходят к концу своего "цикла коллекционирования", так сказать». Получилось у Джованны весьма изящно…

А еще в рекордном году у дома была продажа картины Энди Уорхола Shot Sage Blue Marilyn, которая стала самой дорогой аукционной работой художника XX века. Ее купил знаменитый арт-дилер Ларри Гагосян за $195 млн. Также была «Скрипка Энгра» Ман Рэя, которая поставила рекорд среди фотографий с $12,4 млн. И еще некоторые цифры. Частные продажи — private sales — составили $1,2 млрд от общей прибыли дома, а остальные $7,2 млрд поступили от живых и онлайн-аукционов.

На сегмент XX-XXI веков приходится основная часть доходов, составивших $6,2 млрд, что на 21% больше, чем в прошлом году. Предметы роскоши — развивающаяся категория, включающая сумки, кроссовки, часы и вино, оказалась ключевой точкой входа для покупателей-миллениалов. У этого сегмента второе место ($988 млн). И 35% всех покупателей Christie's были новичками.

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