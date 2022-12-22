Хоккейный рефери из Петербурга погиб в ходе СВО

Хоккейный судья Санкт-Петербургской Хоккейной лиги Антон Новиков погиб в зоне СВО в Украине, сообщила пресс-служба клуба «Нефтехимик», воспитанником которого был рефери. Подробности его гибели неизвестны.

«В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб воспитанник ДЮСШ "Нефтехимик" Антон Новиков. ХК "Нефтехимик" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя»,— говорится в сообщении в официальном Telegram-канале клуба «Волчья стая».

Антон Новиков сыграл более 100 матчей на позиции вратаря в хоккейной лиге Петербурга и провел в качестве главного судьи более 1 тыс. игр.

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