США ужесточили меры экспортного контроля против «ЧВК Вагнера»

Власти США ужесточили меры экспортного контроля в отношении российской «ЧВК Вагнера». Это делается с целью ограничить доступ группы к технике на фоне конфликта на Украине, говорится в опубликованном на сайте американского Минторга документе.

В документе «ЧВК Вагнера» обозначается как «конечный военный пользователь». В связи с этим власти США будут отслеживать и блокировать поставки товаров военного назначения группе.

Введенные меры в документе названы «дополнительными жесткими ограничениями». Их цель – оставить «ЧВК Вагнера» без возможности приобретать снаряжение для участия в конфликте на Украине. «ЧВК Вагнера» была внесена в черный список Минторга США в 2017 году.

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