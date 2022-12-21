Путин открыл расширенное заседание коллегии Минобороны минутой молчания по погибшим

Владимир Путин начал выступление на расширенной коллегии Минобороны. Заседание началось с минуты молчания в память погибших в ходе спецоперации. Затем президент сказал, что, хотя против России «используется военный потенциал практически всех стран НАТО», безопасность будет обеспечена по всей стране. В том числе — и на новых территориях.

«Бойцы СВО сражаются так же, как в войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую Отечественную»,— сказал глава государства. Он отметил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал, боевые возможности вооруженных сил РФ усиливаются с каждым днем.

По словам президента, боевые действия показали, что есть вопросы, над которыми нужно работать. В качестве примера он привел связь, автоматизированные системы управления и тактику контрбатарейной борьбы. Президент подчеркнул необходимость развития и использования беспилотников в армии. По его словам, они должны быть повсеместно, поскольку являются актуальными и эффективными.

Информация о натовских силах и вооружениях должна быть проанализирована, заявил Владимир Путин. «Ее необходимо использовать для строительства российских вооруженных сил, как и полученный частями в ходе спецоперации огромный опыт»,— отметил он.

По словам главы государства, получившие опыт в ходе спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке.

Президент обратил внимание на оснащение армии, заявив, что «все должно быть на высшем уровне, включая вооружения, приборы ночного видения». Никаких ограничений по финансированию армии нет, сказал он. «На поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным»,— заявил господин Путин.

С докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он сообщил, что по частичной мобилизации было призвано 300 тыс. человек. За время спецоперации более 250 тыс. кадровых военных получили боевой опыт. Господин Шойгу отметил, что причиной конфликта на Украине является «профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году». По его словам, в зоне боевых действий находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд.

О том, что происходит на 301-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек