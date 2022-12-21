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Коммерсантъ FM
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«Появляются запросы на площадки с привязкой к климату»

Светлана Бардина — о благоустройстве территорий ЖК

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как в разных регионах России обустраивают зоны возле жилых комплексов.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Новые жилые комплексы, пожалуй, уже сложно представить без благоустроенных дворов. Качественное обустройство — это тренд, а также обязательный элемент новостройки в самых разных регионах страны. К примеру, в Архангельске появится новый «зеленый» квартал. На саму застройку придется 20% территории. Основную же часть займут элементы благоустройства.

В целом, как отмечают эксперты компании «Аквилон», обустройство жилых комплексов — серьезная ответственность для девелопера, ведь его задача не только строить дома, но и формировать новую комфортную среду. Запросы на нее поступают из регионов страны, и везде свои нюансы. Для детских площадок на севере вместо металла зачастую используют дерево и канаты. Они хорошо переносят температурные колебания и осадки, отмечают эксперты компании Megabudka.

Понимая необходимость прогулки с детьми даже в холод и в темноте, архитекторы придумали особые навесы с экономичными инфракрасными светильниками. Но если северные проекты еще только разрабатываются, то на юге — в сочинском комплексе делюкс-класса — уже скоро появится первая субтропическая детская площадка с большой площадью водного пространства.

Вообще в мире реализовано много идей, разработанных для различных климатических поясов и возрастных групп. Так, например, обращают внимание эксперты компании Intermark Real Estate, в Бразилии и Великобритании распространен тренд создания спортивных зон с учетом популярного там вида спорта — футбола.

В Японии есть необычная площадка на вековых деревьях, а в Австралии — в старом ангаре. Сегодня и в России появляются запросы на площадки с привязкой к климату, и важно, что застройщики готовы экспериментировать и дарить возможность жителям комфортно проводить время на свежем воздухе.

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